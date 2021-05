Horóscopo 20-05-2021

ACUARIO No comentes tus intimidades ni tus planes por el momento. Mantente al margen. Quiere y ayuda a tu familia, pero no te compliques con sus problemas. Tendrás salud, amor, prosperidad y armonía, pero las estrellas te aconsejan no mezclar tus problemas de pareja con los de tu familia.

LIBRA Estarás muy claro en lo que no te conviene o te atrasa. Amarás profundamente todo lo que realices por lo que la buena fortuna no te faltará. Saldrás valientemente de seres tóxicos que te han paralizado en tu ascenso a nuevas cumbres. Te liberas de todo lo negativo u opresivo.

