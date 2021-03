Horóscopo 20-03-2021

LIBRA Te convertirás en un rompecorazones. Disfrutarás como nunca de las travesuras en el amor. Te las inventarás de la nada para impresionar a tu pareja. No te lances a hacer promesas que no puedas cumplir. La seguridad y la confianza que tengas en ti mismo te harán lucir atractivo y seductor.

CÁNCER Aléjate de todo lo difícil o conflictivo. Cuídate de personas que no te inspiren confianza. Sé más reservado en lo que tenga que ver con tu vida personal. Piénsalo bien al momento de tomar decisiones de importancia ya que toda duda o equivocación, de seguro te creará problemas que no necesitas.

GÉMINIS Es momento de dejar a un lado los celos y dar más libertad al ser amado. No pongas presión a lo que tiene que crecer naturalmente, sin restricciones o ataduras. Haz una revisión de tu vida y mejora esos aspectos en don de aún no has crecido emocionalmente y madura.

TAURO Evita durante el día de hoy todo tipo de exageración o exceso en donde tu dinero esté en juego. Sé más conservador al gastar o invertir. No te preocupes tanto por lo que aún no ha pasado. Pon mayor atención al momento presente ya que esta es tu única realidad.

