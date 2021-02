Horóscopo 20-02-2021

PISCIS Se impone ahora tomar las cosas con infinita calma, una a la vez y si no puedes resolver todo no te desesperes, ya que podrías empeorar la situación. La receta es evitar enfrentamientos, ya que existen muchas maneras de convencer a los demás sin tener que recurrir a decisiones drásticas.

VIRGO Actúa con más seguridad en ti mismo. Si te equivocas acéptalo. No quieras ocultar o negar las cosas que te han salido mal, es como barrer tu piso y esconder el polvo debajo de los muebles. Si quieres progresar aprende de tus experiencias para no caer en el mismo error dos veces.

You May Also Like