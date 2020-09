Horóscopo 19-09-2020

CAPRICORNIO No puedes vivir del pasado. Es hora de que comiences a realizar tus planes y tus sueños que tanto tiempo has dejado postergados. Evita las discusiones de pareja por cosas tontas. Apóyate en ella en vez de agredirla.

SAGITARIO No puedes vivir pendiente del trabajo. Si no aprendes a separar las cosas tu cuerpo comenzará a pasarte factura. Tendrás una noticia linda, pero insólita en el seno de tu familia. Debes acercarte más a ella.

ESCORPIO El dinero se ha trasformado en lo único en tu vida. No descuides tu vida personal o será tarde para los lamentos. Vuelve a tus orígenes para retomar fuerzas y energía. No descuides la visita al médico.

VIRGO Si no cambias tu actitud tendrás problemas con tus jefes y superiores. No busques siempre sobresalir del resto a la fuerza. Todo a su debido momento. Un amigo tendrá un problema personal que necesitará de ti.

GÉMINIS Tu necedad y tus caprichos te conducirán a tener peleas y discusiones con amigos y parientes. Es hora de que madures en esto y no actúes por impulso. Tu trabajo va bien encaminado, no bajes los brazos que se acercan buenas noticias.

ARIES Los problemas en el trabajo te aquejan, pero ten en cuenta que la venganza no es buena. Todo vuelve en la vida. Ya es hora de que hagas el cambio de look que tanto querías. La vida es una sola y está para disfrutarla. Anímate.

