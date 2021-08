Horóscopo 19-08-2021

ACUARIO Cuida tu carácter, puede pasar de ser dulce y diplomático a explosivo y algo caprichoso. Concentra tus energías en cuidarte, mimarte y ser feliz. Si tú no eres feliz nunca harás feliz a nadie. No te aferres a nada que pueda llevarte a perder lo que más valoras en la vida.

LIBRA Comunicarás francamente ahora lo que tu corazón siente. Nada ni nadie podrá paralizarte en tu ascenso a nuevas cumbres no importa como la economía mundial se encuentre. Tú sabrás arreglártelas para salir adelante porque has desarrollado mayor confianza en ti mismo.

LEO El romance se impone, pero no entregues tu fe ni tu confianza a quien aparentemente dice quererte. Da tiempo al tiempo para que no caigas nuevamente en trampas ni en engaños amorosos, especialmente ahora que tus atractivos físicos atraerán a muchos a tu lado.

CÁNCER Pocos, pero buenos amigos estarán contigo ahora colaborando en todo lo que necesites. Sal de la rutina y no temas a lo desconocido. En lo nuevo, lo diferente, lo no probado por ti estará tu buena suerte. Es momento de pedir aquello que por derecho humano y divino te pertenece.

ARIES Cuídate en asuntos sentimentales. No te involucres amorosamente con nadie que no te inspire una total confianza. Si estás casado llegarás a acuerdos inteligentes y saludables con tu pareja. Se quedará contigo ahora quien sepa comprenderte y darte lo que tu corazón más anhela.

