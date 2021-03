Horóscopo 19-03-2021

PISCIS Muchos optan por nadar libremente e ir tras la verdadera felicidad. El papel de mártir ya no te queda. Te sientes más seguro y fuerte para tomar decisiones. Cesan los problemas y sinsabores que has vivido en estos últimos meses.

LIBRA Amigos y familiares te llaman, te solicitan y te necesitan porque quieren aprender de ti. Te admiran por tu talento y habilidades especiales que posees. Si estás soltero comienzan a aparecer personas que despiertan pasiones, pero no abren corazones. Cuídate de no salir lastimado.

