Horóscopo 19-02-2021

TAURO Simplifícate la vida. Evita las amistades que no son francas y que te demuestran envidia. Aléjate de todo conflicto o problema ajeno. Mímate, complace tus gustos, no los de otros. Lleva tu propio estilo como siempre. La moda la haces tú, poniéndote aquello que te hace sentir bien.

