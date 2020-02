Horóscopo 19-02-2020

PISCIS Semana con buena vibra para los negocios. Estarás inspirado y tu instinto no te fallará. No descuides los tiempos para el ocio, la sobrecarga de trabajo puede causarte problemas de salud. Evita la indiferencia hacia tu pareja.

CAPRICORNIO No puedes vivir siempre pensando en ti. Si no abres los ojos te chocarás con una realidad que no te agradará. Apóyate en tu familia que siempre está ahí para ti. Una nueva persona entra en tu vida.

LIBRA Cuida tus gastos superfluos. Tu economía experimentará un giro complicado y debes estar preparado. No interpongas el trabajo a tu vida social, debes mantener un equilibro para no caer en una obsesión.

CÁNCER Excelente semana en el plano económico. Recibirás retribuciones que no esperabas, pronto lograrás tu meta tan anhelada. Debes ser más paciente con tus familiares, no entres en discusiones por cosas menores.

GÉMINIS Sigues en una semana complicada en lo laboral. Te sentirás presionado por tus superiores. No te desesperes, todos irá solucionándose a fines de la semana. Tu pareja necesita de ti, no la descuides.

ARIES No te dejes tentar por ofertas muy atractivas. Mantén tus valores y convicciones sobre el dinero. Te reencontrarás con un amor de joven, no te dejes llevar por las emociones del momento. Vuelve a tu rutina de ejercicios.

