Horóscopo 18-12-2019

LIBRA Debes tener cuidado con los consejos de personas de las cuales no conoces en profundidad. La envidia y la mala intención está a la orden del día. No dejes que la pereza y la rutina domine tu relación amorosa. Busca tú las herramientas para alimentar la pasión.

CÁNCER No te guardes lo que piensas. Busca la forma de expresar tus sentimientos, esto te liberará de las tensiones internas. Conocerás una persona que te hará repensar tu vida amorosa. Intenta no apresurarte en tomar decisiones que pueden herir a otros.

