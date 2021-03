Horóscopo 18-03-2021

ESCORPIO Toma decisiones valientes y no te arrepentirás de nada. Viaja, muévete, aventúrate. Libérate de una atadura, adicción o problema sentimental. Comprende que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía. Únete a un ser humano que te lleve a la estabilidad que tanto deseas.

ARIES No levantes barreras donde no existen. El juego sincero, divertido, sin expectativas es la mejor manera de conocer bien a esa persona que tanto te interesa. No permitas que el miedo y el pesimismo impidan que vayas en busca de lo que te llama la atención, de lo que te gusta y deseas para ti.

