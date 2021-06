Horóscopo 17-06-2021

LIBRA Espera un reencuentro con alguien a quien conociste hace poco y que causó muy buena impresión en ti. Asegúrate de no ser tú el causante de un conflicto o rompimiento sentimental. No te envuelvas en triángulos amorosos. Estudia el terreno que pisas antes de envolverte sentimentalmente.

VIRGO Todavía te encuentras a tiempo para poner en acción las promesas que te hiciste a ti mismo y que no acabas de poner en acción. Porque no comenzar hoy. La satisfacción de haber triunfado fortalecerá tu autoestima y será tu mejor recompensa. Haz un esfuerzo por lograr tus propósitos.

LEO Concentra tu energía en poner mayor interés para ir tras la conquista de aquello que te brindará estabilidad económica. Confía en tus viejas amistades al momento de pedir consejo. Evita hoy todo tipo de exageración. No te compliques la vida buscándote problemas que no necesitas.

TAURO No permitas que las experiencias pasadas poco agradables arruinen tu momento presente. Pon todo en manos de Dios. Descansa de tus preocupaciones e invierte tus energías en continuar adelante con tu excelente labor como ser humano y espiritual que eres. Sigue adelante, no te detengas.

