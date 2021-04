Horóscopo 17-04-2021

LEO Tu paciencia hoy se encuentra en su nivel bajo por lo que tienes que estar muy consciente de todas tus acciones. No mientas ni quieras justificar lo que no tiene razón de ser. Acepta verdades en cuanto al manejo de tus finanzas. Eso que todo el mundo te repite tiene su razón de ser.

CÁNCER Darás con personas que te servirán de inspiración para seguir adelante con los planes o metas que te has trazado. Tu vida social se activa en este fin de semana. El tiempo parecerá no darte a basto para todas las cosas que tienes en mente realizar, pero ten la seguridad que lo lograrás.

ARIES Tendrás que luchar contra situaciones conflictivas y frustrantes. No te identifiques tanto con los problemas de tus seres queridos. Es importante que ellos aprendan a tomar responsabilidades por sus acciones. No pierdas el control. Observa tus reacciones ante la situación que se presente.

