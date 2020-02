Horóscopo 17-02-2020

CAPRICORNIO Busca hacerte valer, tanto en el trabajo como en tus relaciones intrapersonales. No dejes que nadie pisotee tus derechos. Fluye el amor, una nueva etapa de esperanza se abre en tu vida. No desperdicies esta segunda oportunidad.

LIBRA Es momento de dar un paso decisivo en tu relación sentimental. No dejes que los miedos te paralicen. Actúa y enfréntalos. Busca recuperar aquellas amistades de las cuales disfrutabas tanto. No guardes rencor y comienza de cero.

GÉMINIS No dejes que los problemas o las inquietudes relacionadas a tu profesión o trabajo puedan incidir en tu vida personal. Aprende a separar las cosas y colocar prioridades. Revive el amor y la pasión en tu pareja, no dejes que la rutina coma tu vida.

You May Also Like