Horóscopo 16-12-2020

CAPRICORNIO No tengas temor de expresar lo que sientes frente a alguien que estás deseando mucho, no sabes de qué forma se siente esa persona contigo, por lo que es una buena forma de conocer la verdad, no te arrepentirás. Debes pagar tus deudas.

ESCORPIO No puedes estar interviniendo o entrometiéndote en relaciones externas. Aprende a respetar la privacidad si no quieres salir mal parado/a. Puede que algunos de tus jefes o superiores te reclamen mayor compromiso con tu trabajo y actividades. Cuidado.

LIBRA No puedes hacer todo tu solo/a, es momento de que te apoyes en las personas que te aman. Pide ayuda. Busca generar momentos y espacios para compartir con tu pareja, es momento de que reconstruyas tu relación para no lamentarte en el futuro.

GÉMINIS No puedes seguir viviendo de las malas experiencias del pasado. Es hora de que comiences a planificar tu futuro con optimismo. Si no comienzas a ser una persona más flexible, te llevará a peleas o discusiones con amigos/as o seres queridos.

TAURO Muchas personas ven en ti un ejemplo tanto en el trabajo como en la vida personal. Busca actuar de manera normal, no intentes fingir cosas que no eres. Busca generar espacios para compartir más tiempo con tu pareja, los resultados te reconfortarán.

You May Also Like