Horóscopo 16-11-2020

Acuario No te distraigas, es posible que salten a la vista errores que afecten tu imagen ante clientes o superiores. En el amor, no tiene sentido darte una nueva oportunidad si conservas tus miedos.

Libra El apoyo que recibirás del entorno te permitirá superar todos los obstáculos e injusticias que experimentabas. En el amor, no seas radical en tus decisiones, luego no habría forma de rectificar.

Virgo No te conviene forzar situaciones que se agilizarán cuando se cumplan las condiciones que hoy están faltando. Tu inseguridad te limita y esa persona podría distanciarse si no cambias de actitud.

Géminis Podrías insistir en retomar una actividad que no aseguraría crecimiento económico, evalúa bien tus planes. En el amor, es posible que pierdas la paciencia por cosas que no tienen importancia.

