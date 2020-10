Horóscopo 16-10-2020

Piscis Esa persona que te interesa no está percibiendo las molestias que estás sintiendo por sus acciones. No te conviene reservarte impresiones, es mejor decir lo que sientes para que pueda rectificar.

Sagitario La distancia que has tomado con esa amistad no te hace bien. Si analizas, los motivos del alejamiento no justifican una actitud tan radical. Hoy pueden aclarar las diferencias y reconciliarse.

You May Also Like