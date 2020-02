Horóscopo 16-02-2020

ACUARIO Las relaciones sociales no son lo tuyo, pero debes tratar de cambiar la situación si deseas progresar en tu vida profesional. Un buen momento para un cambio de look, dedícate tiempo para ti.

TAURO No puedes estar todo el tiempo pensando en dinero. La vida pasa por el frente y te la pierdes. Otórgale al dinero el lugar que le corresponde. Tu familia necesita de ti, no la descuides y recuerda que ellos siempre están allí para ti.

ARIES Tu constante desconfianza te hará perder buenos negocios. Es bueno tener cuidado, pero no lo lleves al extremo. No todo el mundo quiere perjudicarte. Tendrás algunos arreglos intestinales, una visita al médico no estaría mal.

You May Also Like