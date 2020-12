Horóscopo 15-12-2020

ACUARIO Marte en tu casa diez te trae energía positiva para llevar a cabo tus metas en la vida. Recibes ahora esa ayuda extra para expresar sin problema tu punto de vista y lograr tus propósitos. Se te será fácil trabajar hasta con el más difícil. No habrá obstáculo que no logres vencer.

GÉMINIS La energía de Marte en tu casa que rige el dinero te lleva a identificarte como nunca antes con tus posesiones materiales. Defenderás aquello que te has ganado con esfuerzo y sacrificio. No dejarás que nadie tome ventaja o se aproveche de ti. Estarás alerta a todo intento de engaño o traición.

