Horóscopo 15-07-2021

CAPRICORNIO No te desesperes por aquello que por el momento no puedas amoldar o cambiar a tu gusto. Sé paciente pero persistente a la misma vez para que puedas lograr lo que tanto deseas en la vida. Cambia esa cara de preocupación y asume una actitud optimista ante la vida.

VIRGO Recarga tus baterías físicas y emocionales. Mímate, complácete comprando o haciendo eso que por algún tiempo has estado posponiendo por falta de recursos económicos. Sal, diviértete sanamente. No sigas esperando al último momento para alegrar tu vida.

LEO Es momento de poner en orden tu estado financiero. No sigas gastando en lujos que tú bien sabes no necesitas. Estipula desde hoy mismo un plan de economía y mantente fiel al mismo. Lee las líneas o las letras pequeñas de todo documento que tengas que estampar tu firma.

GÉMINIS Relájate y tómalo todo con infinita calma. Ejerce control sobre tus emociones para que las mismas no rijan tus pensamientos. Estarás más susceptible de lo normal, lo que podrá llevarte a sentirte molesto con otras personas que no tienen la mínima intención de hacerte sentir mal.

