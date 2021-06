Horóscopo 15-06-2021

CAPRICORNIO Saldrás victorioso de una situación personal gracias a tu habilidad para resolver los problemas. Tú ya has aprendido la lección de que no todo lo que brilla es oro y ahora se te hará más fácil distinguir entre lo falso y lo genuinamente verdadero que llegue a tu vida.

VIRGO Se hace la luz sobre aquello que no podías comprender. Tus palabras dan en el blanco perfecto logrando influenciar, inspirar o motivar a otros a llevar a cabo un gran proyecto de trabajo o negocios. Utiliza todo ese caudal de energía positiva para resolver lo que has dejado pendiente.

LEO Nunca pierdas la fe. No todo es obscuro y vacío en tu vida como tú imaginabas. No pierdas las esperanzas, mantente positivo. Desarrolla la fe por medio de la oración, conversando diariamente con tus ángeles de luz. Hoy más que nunca todo lazo afectivo se fortalece.

GÉMINIS No quieras cruzar el río antes de llegar al puente. Preocuparte por situaciones que aún no han ocurrido es tiempo perdido que termina acabando con tu paz. Busca el lado positivo de todo problema o situación difícil. Tú eres libre para tomar decisiones que te favorezcan.

ARIES Sé reservado y no repitas lo que te cuenten. Una persona con un carácter algo difícil te llevará al punto de ver una situación de una manera negativa. No te dejes convencer. Confía en los consejos de una persona exitosa, segura de sí misma y que verdaderamente es tu amigo(a).

