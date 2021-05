Horóscopo 15-05-2021

PISCIS Tu palabra cobra fuerza, poder. Es el mejor momento para comunicar tu amor a los demás. El amor, si aún no tienes pareja se encuentra rondando. Busca que encontrarás a esa persona afín a ti. No caigas en exageraciones en lo que al dinero se refiere tratando de impresionar a otros.

LIBRA Lleva a cabo esos cambios que hasta el momento no te has atrevido hacer. Es periodo de renovación. Con muy poco esfuerzo tus encantos saldrán a la luz, ya que según te sientas por dentro así lucirás por fuera. Tu salud mental estará fuertemente ligada a tu salud física.

ARIES No abandones a los que siempre han estado junto a ti en tus momentos más difíciles. Evita ser voluntarioso, terco o resabioso. Tu trabajo o el dinero, aunque importante, no puede darte lo que más necesita un ser humano, la familia y el amor. Pide disculpas cuando te equivoques.

You May Also Like