Horóscopo 15-04-2021

ACUARIO Te respetarán y te valorarán. Has aprendido lecciones valiosas y te has fortalecido como nunca antes emocionalmente. Te encuentras muy bien preparado para luchar y vencer. Serás consejero en materia de administración para aquellos que necesiten de tu experiencia.

SAGITARIO Nadie ni nada podrá empañar tu aura profesional. En el amor, si tienes pareja, se fortalecerán tus lazos afectivos y te unirás más a quien ha sabido quererte. Medita mucho sobre toda decisión que tomes. No te dejes deslumbrar por lo que mucho promete pero que a la larga no te conviene.

TAURO Cuidarás de tu templo sagrado que es tu cuerpo físico con mayor dedicación. Con la fuerza de voluntad que te caracteriza, no habrá mal que no destruyas ni problema que no puedas resolver en estos momentos. Tómate tiempo para descansar, relajarte, disfrutar y recuperar energías

ARIES Vuelve a reinar en tu hogar y en tu vida la paz. Es buen momento para remodelar, comprar o alquilar casa nueva. Intuirás quién o qué te conviene a tu lado. No habrá intriga ni patraña que no descubras. Tu poder te llega de una fuente espiritual que tal vez tú mismo desconozcas.

