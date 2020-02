Horóscopo 15-02-2020

PISCIS El fin no siempre justifica los medios. Debes decidir bajo que ética y moral deseas encaminar tu vida. Has dejado de lado a tu familia, es momento que comiences a acercarte a ella. No te olvides de los chequeos médicos.

SAGITARIO Deja de lado el prejuicio de la gente. No puedes vivir tu vida pensando en que dirán los otros. Cuando te sinceres y vivas a pleno te sentirás lleno. Cuida tus gastos, aprende a planificar para no tener inconvenientes.

LIBRA No puedes ser siempre el centro de atención. Debes manejar tu egocentrismo o te chocarás contra una pared. Aprende a escuchar los consejos de la gente que te quiere. No descuides tu pareja.

TAURO Tu relación de pareja transita en momento lleno de desconfianzas y reproches continuos. Si ambos no se sinceran, todo terminará de la peor manera. No te sientas responsable por compañeros de trabajo sin dedicación.

