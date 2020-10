Horóscopo 14-10-2020

Acuario Pon un límite a tu paciencia. Si ese proyecto no brinda frutos, es mejor conducirte a nuevos horizontes. Sé más abierto, estarías por vivir algo nuevo y emocionante, así que no pierdas la oportunidad.

Capricornio Realizarás actividades que no te hacen sentir cómodo, pero que son necesarias culminar: paciencia. No permitas sometimientos ni sometas. Evalúa la salud emocional de tu relación.

