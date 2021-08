Horóscopo 14-08-2021

ESCORPIO Analiza detenidamente toda situación difícil que se te presente en relación a tu trabajo o familia. No actúes guiado por las emociones y piensa bien las cosas. Un cambio se impone para que el orden y el equilibrio reinen en tu vida. Exige el lugar que te mereces y no permitas que te ignoren.

VIRGO Habla con tu yo interior, tu ser supremo, ese que reina dentro de ti. Valórate, respétate y ámate. Comienza a cumplir con las promesas que tú mismo te has hecho. Nuevas oportunidades llegan a tu vida para asegurarte el éxito. Libérate de ataduras sentimentales, de quien no te merece.

CÁNCER Continúan los cambios y las modificaciones en tu vida tanto en el aspecto físico como emocional. Te atreverás a hacer algo que por largo tiempo has estado pensando realizar y que no acababas de materializar. Te ocuparás más de mantenerte saludable, lleno de energías.

TAURO No tomarás ninguna relación amorosa en serio y disfrutarás del momento intensamente. Gustarás de llevar la voz cantante, pero de una manera divertida, sin presionar a otros. Te ubicas en donde siempre has querido estar ya que llamarás la atención, en especial a aquellos del sexo opuesto.

