Horóscopo 14-04-2021

CAPRICORNIO No busques que los otros te den la aprobación para realizar las cosas. Debes tomar la iniciativa y enfrentar tus errores si los hubiese. Tienes todo el potencial y la capacidad para llevar adelante grandes cosas. No confrontes con amistades por cuestiones irrelevantes.

ESCORPIO Deja de lado tus preconceptos y abre tu cabeza. Debes empezar a adaptarte a los nuevos tiempos. No dejes que terceras personas puedan entrometerse en tu relación de pareja. Debes poner los límites o esto te llevará a problemas de convivencia que no habías imaginado.

LIBRA Es momento que te replantees algunas relaciones con personas cercanas que solo se acercan a ti por interés. No siempre tienes que quedar bien con todo el mundo. Tendrás un encuentro con un amigo/a que hacía tiempo que no tenías noticias.

GÉMINIS Pon los pies sobre la tierra y vuelve a tus raíces. Tu vida se ha transformado en un torbellino de obligaciones del cual no puedes salir. Refúgiate en tu seno familiar para recargar energías. Si no tomas conciencia de tu salud, nadie lo hará por ti.

TAURO Aparece una persona repentinamente en tu vida y eso te causa un poco de temor. No te dejes guiar por las experiencias malas que has tenido en el pasado, dale una oportunidad. Vuelve a la alimentación sana, tu cuerpo necesita de vida saludable.

