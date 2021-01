Horóscopo 14-01-2021

LIBRA Espera una total transformación en tu vida. No te estanques esperando a que otros tomen decisiones por ti, ni sigas insistiendo ante esa persona que no quiere seguir consejos. Déjale el camino libre para que aprenda por cabeza propia. Convéncete de que todo cambio es necesario.

VIRGO Te identificas con una figura maternal en la que podrás confiar tus inquietudes. Buscarás y encontrarás protección en el aspecto emocional. No le des tanta importancia a lo que no lo tiene. Piensa primero en tu paz y estabilidad emocional.

