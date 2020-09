Horóscopo 13-09-2020

VIRGO No dejes para lo último a tu pareja. Se sentirá solo/a y comenzarán las peleas y reproches con justa razón. Busca acompañarlo/a. Excelente momento para organizar ese viaje del que tanto habías soñado. No dejes pasar esta etapa y define de una vez por todas.

LEO Pedir perdón no está dentro de tus posibilidades, esto te llevará a tener conflictos no solo con compañeros/as de trabajo sino con personas a la que estimas mucho. Intenta cambiarlo. Tu guardarropa necesita un cambio y una renovación por completo.

TAURO En un momento del día tendrás la necesidad de llamar a alguien para pedirle disculpas por un error que cometiste. Has realizado un gran avance reconociendo tus errores. Llegó la hora de que trabajes en tu aspecto físico. Día para cambio de look.

ARIES Gran momento en tu carrera profesional. Poco a poco el esfuerzo que has puesto comienza a dar sus frutos. No te relajes que viene la parte más difícil. Busca conquistar nuevamente a tu pareja, si siempre la menosprecias no esperes que te desee.

You May Also Like