Horóscopo 13-05-2021

GÉMINIS Vive plenamente, no dejes que tus miedos y limitaciones te condicionen. Debes enfrentarlas para superarte día a día. Las otras personas deben aceptarte como eres, o debes replantearte tu círculo de amistades. El ejercicio físico es importante, no lo descuides.

ARIES Tu trabajo requiere de cambios. No seas reacio/a a ellos. Debes a prender a ser flexible y adaptarte en estos nuevos tiempos. Te invitarán a un evento del cual no estás interesado/a en asistir, pero puede relacionarte con personas importantes.

