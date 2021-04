Horóscopo 13-04-2021

SAGITARIO Es periodo de comenzar a andar, de realizar proyectos o de terminar aquello que has dejado pendiente. Atrévete a llevar a cabo aquello que tiempo atrás considerabas algo imposible. Recuerda que no hay nada Imposible en la vida.

ESCORPIO Dedícate tiempo a fortalecerte emocionalmente y no solo te harás bien a ti mismo sino a todo aquel que se acerque a ti. Separa tiempo para agradecer todas las cosas buenas que te brinda la vida. No sigas lamentándote de lo que no tienes o quieres.

ARIES Te has creado buen karma con tus buenas acciones y eso es precisamente lo que comienza a llegar a tu vida; cosas buenas. En la vida hay cosas que aparentemente no tienen sentido, pero tú se lo vas a dar tan pronto comiences a organizar tus ideas.

