Horóscopo 13-02-2020

CAPRICORNIO No te desanimes si no consigues los resultados esperados en tu vida profesional. Vas por buen camino, pronto tendrás noticias. La salud es lo principal, visita al médico y retoma los ejercicios físicos.

LEO No dejes que las presiones laborales afecten tu vida social y de pareja. Aprende a separar los problemas del trabajo de tu vida personal. No dejes que tu orgullo pueda contigo, aprende a pedir perdón si te has equivocado.

GÉMINIS Recuerda que no tienes la verdad absoluta. No intentes imponer tu punto de vista de manera prepotente, esto te acarreará problemas y discusiones innecesarias. Un amigo necesita de tu ayuda, debes estar atento.

