Horóscopo 12-11-2020

Capricornio No tomes decisiones de cambio si no estudias al detalle el panorama, necesitas de estrategias claras. Hay comunicación, pero tu pareja percibe cierta frialdad, recupera la intensidad.

Escorpio No marques distancia con tus compañeros por no compartir el mismo punto de vista, conserva tus vínculos. En el amor, hablarás de lo que sientes, tu pareja entenderá su error y cambiará.

Tauro Tu experiencia te permitirá observar errores que antes no percatabas, hoy todo fluirá de una manera eficaz. El comportamiento de tu pareja te hace pensar en un distanciamiento, no te apresures.

