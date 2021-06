Horóscopo 12-06-2021

CAPRICORNIO Te liberas de ataduras emocionales. Te das cuenta de que tu pasado ya no te puede controlar. Todo lo que pasó ya no tiene que dictar tus acciones, ni tu forma de afrontar la vida de ahora en adelante. Muchos se sorprenderán de tu cambio de actitud. Ten presente que no tienes que dar explicaciones.

VIRGO Tu mente estará muy activa y el deseo de poner en práctica muchas de estas ideas que brotan de la misma, será muy fuerte. No te gustará que te pongan barreras y mucho menos que te digan que no. Ten presente que esto puede traer presiones o fricciones con aquellos que laboran junto a ti.

TAURO Te lanzas en nuevas empresas con la seguridad de que triunfarás. Ya comenzaste a recorrer otro camino, pero tienes que tener presente que no faltarán los problemas. No te desanimes, siempre hay un día detrás del otro y tu determinación será el ingrediente clave para triunfar.

