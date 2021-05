Horóscopo 12-05-2021

ARIES Durante todo el día de hoy estarás desbordante de mucha creatividad. Haz campaña a tu favor y deja que tus sentimientos exploren por terrenos desconocidos. Separa tiempo para compartir, con tus buenas amistades, tus sueños o planes para el futuro, bajo esta luna nueva.

Números de la suerte: 10, 14, 31.“Responsabilidad.”

TAURO Esta luna nueva te llevará a sentar las bases para tu seguridad tanto en el aspecto personal como en lo referente a tus finanzas. Una relación reciente se convertirá en algo más serio, dando de paso un enfoque diferente a tu vida. Sabrás quien está a tu lado y a tu favor y quien lo hace por interés.

Números de la suerte: 31, 43, 56.“Decisiones.”

GÉMINIS La luna nueva despertará la curiosidad y el deseo de investigar más a fondo sobre todo fenómeno síquico o extrasensorial. Una persona allegada a ti te proporcionará los medios que necesitas para desarrollarte en este campo tan fascinante. Los libros sobre este tema te servirán de inspiración.

Números de la suerte: 10, 23, 58.“Proyección.”

CÁNCER Tus habilidades te están llevando a conquistar nuevas fronteras. Ganas el prestigio que tanto has deseado en tu vida. Toda nueva experiencia será muy educativa. Tu salud continúa de cierta manera estable pero no como tú quisieras. Ten paciencia que tú siempre te recuperas de todo.

Números de la suerte: 1, 23, 57.“Entereza.”

LEO Lo misterioso y extraño te rodea bajo esta luna nueva. Casualidades y eventos que no tienen sentido alguno te harán entrar en un estado de cautela y vigilia. Pide orientación y protección a tus seres de luz. Haz de la oración tu mejor escudo contra todo lo negativo.

Números de la suerte: 14, 40, 54.“Éxitos.”

VIRGO Te verás tentado a desbordarte en atenciones con alguien que no lo valora ni se lo merece. Sé realista y planta tus pies firmes sobre la tierra. La razón deberá de reinar sobre el corazón si quieres lograr que te respeten y valoren. Vive en la realidad y no adornes lo que no te conviene por capricho.

Números de la suerte: 3, 24, 39.“Superación.”

LIBRA Esa persona que pretende ayudarte te traerá más problemas que ventajas. No te comprometas con nada ni con nadie. Hazte el difícil de conquistar y de esta manera conquistarás el corazón de la persona amada. No permitas que la envidia de otras personas te desvié de tus objetivos.

Números de la suerte: 8, 29, 50.“Colaboración.”

ESCORPIO Sácale provecho a esta luna nueva, si es que deseas triunfar. En el amor, te esperan cambios muy favorables especialmente si ya tienes pareja. Tu exaltada personalidad te llevará a hacer nuevas amistades. Estarás en el sitio correcto porque así el Universo lo ha planificado para ti.

Números de la suerte: 13, 33, 49.“Firmeza.”

SAGITARIO La llama del amor podría consumirte si no le pones un poco de razón a tus acciones, ya que tú eres muy impulsivo cuando la pasión te arropa. No hagas aquello de lo que luego puedas arrepentirte. Toma consciencia de tus actos, piensa bien las cosas bajo esta luna nueva.

Números de la suerte: 2, 30, 52.“Armonía.”

CAPRICORNIO Te verás envuelto en los problemas de aquellos que dependen de ti. Tu habilidad para pensar y resolver los mismos, será digna de admiración ya que tu mente estará muy clara. Mantén la calma ante una confesión de alguien que te resultará un tanto sorpresiva o impactante.

Números de la suerte: 7, 21, 44“Soluciones.”

ACUARIO Cuídate en el aspecto sentimental, ámate a ti mismo. Sigue tu intuición en todo. Mira bien por donde caminas. No formes parte de triángulos amorosos. Mantente fuera del juego para que no salgas perjudicado. Tú no tienes por qué compartir tus sentimientos con alguien que no te respeta.

Números de la suerte: 21, 33, 55.“Reflexión.”

PISCIS No permitas que tus múltiples responsabilidades te alejen de tus seres queridos. Tu trabajo es importante pero igual o más lo es tu familia. Préstales mayor atención ya que ellos la necesitan. Tu habilidad para resolver problemas bajo esta luna nueva pondrá un toque de felicidad en un conflicto familiar que lleva tiempo sin resolverse.

Números de la suerte: 4, 21, 50.“Sinceridad.”





MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...