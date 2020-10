Horóscopo 11-10-2020

Piscis Comprueba la veracidad de la información que recibes, no te conviene confiar sin buscar pruebas. No fuerces situaciones sentimentales, espera que esa persona tome las iniciativas necesarias.

Libra No te desvíes del camino que has trazado, solo si eres constante lograrás salir del período de recesión. Estarías dándole poca importancia a alguien que hace mucho por ganarse tu confianza.

Leo No levantes la espada y busca una manera más conciliadora de resolver los problemas con tu entorno. Esta tendencia al pleito podrías trasladarla a tu vida personal, no pierdas la paciencia.

Tauro No aceleres inversiones o compras que no te sientas seguro de realizas, podrías afectar tus finanzas. No pierdas la paciencia con tus seres queridos, valora la armonía conseguida y sé tolerante.

Aries Tienes que despejar tu mente si deseas encontrar soluciones a tus problemas, preocuparte no te conduce a nada. Sé más expresivo con tus sentimientos, no te muestres indiferente.

You May Also Like