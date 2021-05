Horóscopo 11-05-2021

ESCORPIO Tu manera de ver la vida entra en un periodo de transformación. Aun cuando busques tu independencia, tendrás que balancear tus necesidades y escuchar. No descuides tu salud, sigue adelante con tus ejercicios y practica buenos hábitos alimenticios. No olvides divertirte en grande.

CÁNCER Es momento de poner en acción tus planes financieros para que puedas recuperarte económicamente. Sigue tu intuición sobre cómo y dónde invertir tu dinero. Se materializa para ti aquello por lo que tanto has luchado. Sé más flexible ante aquello que no puedas cambiar. Confía en tu buena suerte.

