Horóscopo 11-02-2021

ARIES No te quedes con rencores o calles algo que te molesta. Ponte al día en tu trabajo y obligaciones para que luego te sobre tiempo y puedas disfrutar de la compañía de familiares y amigos. Cuídate de estar con personas que puedan transmitirte enfermedades o exponerte a situaciones peligrosas.

Números de la suerte: 3,36,47.“Seguridad.”

TAURO No te dejes llevar por los impulsos. Los que te quieren querrán complacerte, pero no trates de apresurar las cosas. Aunque tu situación económica se encuentre bajo control, no te debes excederte en ningún tipo de gasto. Utiliza con cautela y sensatez lo que tienes ahorrado.

Números de la suerte: 6,31,45.“Gastos.”

GÉMINIS Tu habilidad para hacer sentir bien a los demás por medio de tu palabra está exaltada, lo que te ayudará en toda labor caritativa en las que desees envolverte, así como en trabajo o profesión. Estarás ahora en las de informarte sobre asuntos relacionados con temas de religión o filosofía.

Números de la suerte: 1,23,31.“Flechazo.”

CÁNCER Los pensamientos profundos, el estudio de temas pocos convencionales te hacen cambiar tu modo de ver la vida. Pondrás mayor atención a tu trabajo y hasta un nuevo empleo podría estar en agenda. A través de conversaciones y negociaciones conocerás una persona que te impresionará.

Números de la suerte: 31,44,60.“Entusiasmo.”

LEO Se impone que encuentres el tiempo para poner en orden tu casa, tu oficina y tus responsabilidades de acuerdo a su urgencia o necesidad. No te sientes a lamentarte y a mirar todo lo que tienes por hacer, actúa y muévete. No busques excusas y organiza tus pensamientos y busca la solución.

Números de la suerte: 2,31,47.“Aceptación.”

VIRGO Sacarás muchas fantasías de tu mente, serás más maduro y realista en tus relaciones de amor. Tendrás que enfrentar un problema que venías evadiendo por algún tiempo. Es mejor sentarse y poner todas las cartas sobre la mesa ahora. Te sentirás muy aliviado emocionalmente.

Números de la suerte: 4,14,37.“Satisfacción.”

LIBRA Todo cambia de rumbo de un día para otro, pero no te preocupes, tus energías y tu sabiduría junto a tu encanto personal podrá con todo esto y mucho más. El éxito será tuyo si sabes cómo adaptarte a todos estos cambios que se están efectuando en tu vida tan apresuradamente.

Números de la suerte: 8,12,49.“Reencuentro.”

ESCORPIO Estarás convincente y persuasivo. Tus energías aumentan y querrás hacer mucho en poco tiempo. Esto traerá por consecuencia diferencias y tensiones entre aquellos que no van a tu velocidad. Sé considerado y motívalos a que trabajen contigo, aun cuando tengas que disminuir tu paso acelerado.

Números de la suerte: 31,32,54.“Reflexión.”

SAGITARIO Ejercita tu mente, lee y envuélvete en todo lo que estimule tu intelecto y expanda tus intereses culturales. Tu palabra será fuerte y directa. Recuerda que no tienes que alzar la voz para que te escuchen. Respeta las ideas de otros ya que los de más tienen derecho a expresar su opinión.

Números de la suerte: 7,26,50.“Aceptación.”

CAPRICORNIO Tus creencias y convicciones morales sufren cambios, para hacerte una persona más profunda y sabia. Es el momento adecuado para empezar a planear unas vacaciones o un viaje. La energía planetaria te impulsa a divertirte y a expandir tus horizontes, especialmente con aquellos que amas.

Números de la suerte: 38,39,56.“Paciencia.”

ACUARIO Toda actividad creativa está bien aspectada durante esta semana. Disfruta de juegos, paseos y reuniones familiares. Las relaciones en general mejorarán notablemente al dejar que otros disfruten lo mejor de ti. Es hora de sacar el mejor provecho a las cosas buenas que la vida te ofrece.

Números de la suerte: 11,23,56.“Decisiones.”

PISCIS No permitas que las preocupaciones afecten tu salud. Hay gente a tu lado demandando de ti. No tienes que decir que si siempre o aceptarlo todo. Sé más selectivo en cuanto a lo que puedes y quieres hacer. No desperdicies tus energías en cosas o actividades que te quiten tu tiempo valioso o te agoten.

Números de la suerte: 7,30,56.“Desarrollo.”





