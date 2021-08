Horóscopo 10-08-2021

ACUARIO Presta atención a tu mundo sentimental. No te unas con lo primero que llegue a tu espacio, no le temas a la soledad. Combate los hábitos destructivos que queden en ti. Nuevos proyectos, estudios y superación, van a marcar tu vida de ahora en adelante si sabes dirigirla positivamente.

LIBRA Estudia toda proposición de trabajo y si no estás bien seguro de que te conviene, espera por otras ofertas que resultarán mejores. Revisa tus papeles legales, tus cuentas para que te asegures que no has dejado nada en el olvido. Se aproximan cambios favorables, pero debes de estar abierto a este cambio.

