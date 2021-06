Horóscopo 10-06-2021

ARIES Controla tus impulsos ya que pones demasiado dramatismo en todo lo que comunicas y es por esto que muchos no se convencerán del todo de tus intenciones. Lo que te está ocurriendo en estos momentos es consecuencia de tus actos en el pasado. Es momento de recuperación en todos los aspectos.

Números de la suerte: 9,13,44.“Serenidad.”

TAURO Toma acción conscientemente. No es el momento para rebelarte contra las cosas que no te gustan, si no de cambiarlas para aquello que te hace feliz y te complace. El éxito depende de las acciones que tomes en tu futuro inmediato. Si te quedas esperando que algo suceda, nada pasará.

Números de la suerte: 11,37,55.“Límites.”

GÉMINIS Tu liderazgo y tu buena comunicación serán ahora la clave para tu futuro bienestar. Tu popularidad crece entre amigos y conocidos, aun cuando estarás muy selectivo al escoger tus amistades. Tu mente se encuentra activa y muy alerta a todo lo que está pasando a tu alrededor.

Números de la suerte: 10,21,43.“Pies sobre la tierra.”

CÁNCER Te comunicarás ahora de la manera más persuasiva y amorosa que puedas ser capaz. Si eres positivo, todo debe ir cada vez mejor y si no lo eres, no podrás escapar de alguna lección en alguna faceta de tu vida. La comunicación con hermanos y parientes se enfatiza muy favorablemente.

Números de la suerte: 14,51,59.“En busca de la armonía.”

LEO Te has vuelto menos dependiente de otros para dirigir tu vida y buscar lo que realmente te hace feliz. Las personas difíciles y complicadas no estarán en tus planes. Intercambiarás ideas con amigos y personas de tu mismo nivel intelectual. Pon en acción tus planes para el futuro.

Números de la suerte: 12,33,51.“Razonamiento.”

VIRGO Estarás en las de buscar, indagar, aprender otro idioma o educarte más. Te será muy difícil escuchar lo que tienen que decir los demás ya que estarás muy intranquilo. Todo lo quieres ahora. Disfrutarás de hacer lo tuyo y le pondrás ese toque individual y único de tu personalidad.

Números de la suerte: 11,31,54.“Renovación.”

LIBRA Las relaciones familiares se convierten en lo primero para ti por lo que les dedicarás más tiempo. Tu balance emocional traerá mejor rendimiento de tu parte. Comienza una nueva etapa en donde vendrán muchos cambios que te ayudarán a lograr las condiciones que te hagan feliz.

Números de la suerte: 14,43,58.“Reflexión.”

ESCORPIO Las relaciones de familia se restablecen y siguen mejorando si sigues poniendo de tu parte. Si tienes que cambiar, mejorar o restaurar algo en tu hogar, este es el momento para hacerlo. Las estrellas te llenan de energía para hacer lo que te propongas y te apoyan en todo proyecto que tengas.

Números de la suerte: 15,27,42.“Armonía.”

SAGITARIO Es momento de sembrar para el futuro. Muévete hacia tus objetivos, llama, escribe y ponte en contacto con aquellos que sabes pueden ayudarte a conseguir lo que quieres. El hogar y la familia siguen siendo tus motivos de preocupación e interés. Ponte positivo que por ahí llegan buenas noticias.

Números de la suerte: 5,25,55.“Empeño.”

CAPRICORNIO Gustarás de estar rodeado de personas de mentalidad joven, que puedan activar tu curiosidad y tengan tu misma forma de ver la vida. Recuerda que la mente es muy poderosa. Utilízala a tu favor. No desatiendas tu salud, sigue buscando nuevas soluciones a esos viejos achaques.

Números de la suerte: 1,28,56.“Valores.”

ACUARIO Tus creencias religiosas podrían ponerse ahora a prueba. Es tiempo de cambios importantes. Serás la persona que llevará la solución a problemas de otros, especialmente si son de dinero. Si no puedes prestarlo, tu consejo será suficiente para guiarlos por buen camino.

Números de la suerte: 25,39,42.“Diálogo.”

PISCIS Todo viaje al extranjero será una experiencia que no olvidarás. Cuida de no gastar más de lo que ya has planificado. Si estás soltero(a) hay muchas probabilidades que encuentres el amor en donde menos lo esperas. Si estás comprometido evita competir por el poder con tu pareja.

Números de la suerte: 2,31,40.“Ilusión.”





