Horóscopo 09-07-2021

CAPRICORNIO No sigas poniendo presión sobre ti, no la necesitas. Tú mejor que nadie sabes que la tensión es tu peor enemiga. No más excusas y comienza a tomar tiempo para ti. Necesitas estar contigo mismo, meditar, relajarte, ya sea por medio de la música, el arte, la naturaleza o los viajes.

LEO Mantente al día en todo lo relacionado a tus finanzas. No dejes que tus deudas se te acumulen. Es necesario que te organices en lo relacionado a tus ingresos. No lleves a cabo cambios por el momento en lo que se refiere a tu trabajo. Es tiempo de echar raíces y de economizar.

GÉMINIS Aunque pienses que no está en tu naturaleza ser agresivo, hay momentos en la vida en que tienes que serlo para que te valoren y te respeten. Estarás renovado, lleno de energía, dispuesto a defender tus derechos como nunca. No te moleste alzar la voz para que otros te respeten.

