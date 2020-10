Horóscopo 08-10-2020

Piscis Sé paciente y no presiones negociaciones, con calma llegarás a cerrar ese acuerdo que será beneficioso. No permitas que el capricho te haga presionar a esa persona, recupera el equilibrio.

Libra No caigas en provocaciones y sé indiferente con aquellas personas que intentan afectar tu imagen. Mantener resentimientos no te permiten perdonar, es el momento de sanar y reconciliarse.

You May Also Like