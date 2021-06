Horóscopo 08-06-2021

ACUARIO No trates de convencer a quien no te quiere oír. Ocúpate de tus problemas y que cada cual aprenda por su propia experiencia. No te fijes en los errores que comenten los demás, sino en sus cosas buenas. Llegan ahora a tu vida personas con las que podrás aprender mucho.

SAGITARIO Tu éxito dependerá de cuan flexible puedes ser ante lo inesperado. Acuérdate que el que nada en contra de la corriente se queda en el mismo sitio, no avanza. No dejes pasar una buena oportunidad por ser un tanto fijo en tu manera de ver las cosas. Ábrete a los nuevos cambios, a la nueva era.

