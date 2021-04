Horóscopo 08-04-2021

PISCIS Desarrolla paciencia. Las cosas no sucederán en el tiempo que tenías planificado, pero se irán dando poco a poco. No te adelantes a los acontecimientos y deja que todo suceda y que fluya con naturalidad. Serán muchos los que se queden sorprendidos de lo que tú eres capaz.

LIBRA Existe en estos momentos inestabilidad en tus relaciones personales por lo que debes tener mucho cuidado. Evita mostrarte desafiante ante tu pareja o podrás lamentar la situación que tú mismo has podido crear. No pongas a prueba el amor.

CÁNCER Si has estado un tanto agotado o padeciendo de alguna enfermedad, te recuperas y recobras tus energías. Aunque tengas muchos compromisos y cosas por hacer, hoy no te faltará la energía necesaria para hacer y lograr lo que te propongas. Podrás superar todo obstáculo que se presente.

