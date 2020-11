Horóscopo 07-11-2020

Capricornio Una persona dinámica y optimista te impulsará a tomar decisiones acertadas, no te arrepentirás. En lo sentimental, tienes dudas de expresar lo que sientes, no te conviene guardar silencio.

Escorpio Si eres perseverante y no te estancas en ideas negativas lograrás avanzar más de lo que imaginas. Eres sensible, pero también tiendes al resentimiento, es el momento de perdonar y olvidar.

Libra No caigas en errores por falta de asesoría, busca el consejo de personas con más experiencia y todo lo resolverás. En el amor, no te distancies sin dialogar ni aclarar lo que te ha incomodado.

Aries Conserva la tolerancia, podrías perder paciencia y no conviene generar un clima de tensión a tu alrededor. Decides alejarte y no tomar una decisión frente al acercamiento de esa persona.

