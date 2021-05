Horóscopo 07-05-2021

PISCIS El amor te tiene con un poco de ansiedad, es probable que la persona que estés conociendo te ponga algunas trabas para verte o para comunicarse contigo, lo que te llevará a generar una cierta confusión, pero no desesperes, las personas necesitan tiempo y no dejes de intentarlo.

ESCORPIO Gran día para retomar proyectos o trabajo que habías dejado olvidados. Te sientes con el empuje necesario para sacarlos adelante. Tendrás una invitación a un evento o recital que no puedes dejar pasar. No pienses tanto y regálate un tiempo para ti.

CÁNCER No tengas miedo de expresar tus ideas o sugerencias en el ámbito laboral. Si lo haces con respeto y coherencia te sorprenderás con las respuestas. No puedes seguir siendo un/a generador/a de conflictos dentro de tus amistades. Cambia tus actitudes.

GÉMINIS No puedes vivir con miedos, debes aprender a enfrentarlos y superarlos para poder encaminar mejor tu vida. No dejes de lado a tu grupo de amigos/as, recuerda que pueden ayudarte a poner los pies sobre la tierra. Busca comidas saludables, evita la sal.

