Horóscopo 07-01-2020

ACUARIO Una noticia en el trabajo cambiará tu perspectiva hacia el futuro. No te desesperes debes analizar la situación con inteligencia. Puede que saques provecho. Tendrás invitaciones a reuniones y eventos con personas que hacía tiempo no veías.

CAPRICORNIO Buen momento para realizar un cambio de look y guardarropa. Comienza a regalarte momentos para ti. No puedes entrar siempre en conflictos con tu familia. Debes actuar de una manera armónica buscando lograr un consenso y entendimiento de todas las partes.

ESCORPIO No puedes hacer de tu vida un enfrentamiento constante, busca ser más equilibrado/a con tus reacciones. Comienza a planificar tus gastos, te avecinan periódicos complicados con tu economía, sufrirás algunos recortes que no tenías en cuenta.

You May Also Like