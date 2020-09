Horóscopo 06-09-2020

PISCIS Aprende a planificar tus gastos o tendrás graves problemas mucho antes de que te lo imagines. Recibirás una invitación de un amigo que no puedes rechazarla. Alimenta la pasión en tu vida de pareja. No dejes que la rutina te atrape.

CAPRICORNIO El cuerpo comienza a pasarte factura de una vida llena de estrés y trabajo. Es una alerta, cambia tu cabeza para no tener sorpresas a futuro. No descuides tu hobby, es bueno realizar actividades que despejen tu mente.

LIBRA No siempre todos los que te rodean son buenas personas. Recuerda que no toda la gente tiene tus mismos valores y costumbre. Mantén los ojos abiertos. Recibirás un dinero extra que no tenías pensado. Disfrútalo.

GÉMINIS Tendrás ofertas laborales que serán muy tentadoras. Debes analizarlas con detenimiento para no cometer errores. No todo lo que brilla es oro. Excelente momento en tu pareja, fluye el amor y la pasión.

