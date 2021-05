Horóscopo 06-05-2021

PISCIS No todo se dará hoy en su tiempo, así que toma ventaja de todo atraso inesperado. No te quejes, ni te desesperes. Medita y realizarás que la respuesta que buscas te llegará de tu interior. Se te dará la oportunidad de rectificar errores pasados. Tendrás suerte en los juegos de azar.

ESCORPIO Te llegan noticias de parte de una persona de autoridad. Precaución, no todo es como aparenta ser en la superficie. No te lances a tomar decisiones precipitadas. Déjale saber a otros que tú tienes algo muy valioso que ofrecer. Que los demás sean los que te busquen y te soliciten.

You May Also Like