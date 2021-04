Horóscopo 05-04-2021

PISCIS Valórate, respétate, ámate y sirve de ejemplo para otros. Piensa más en ti. El mundo será pequeño para lo que tú puedes y quieres hacer. No permitas que seres tóxicos y desajustados te saquen de lo ya decidido por ti. No pongas ninguna cabeza por encima de la tuya.

SAGITARIO No permitas que ambiciones desmedidas te cierren el paso a lo que los astros tienen para ti. Préstale atención a tu salud física, mental y emocional. No guardes en el ropero del alma rencores ya que envenenarán todo tu ser.

LIBRA No coquetees con el peligro y no permitas que te deslumbren con apariencias bonitas y falsas promesas. Serás mensajero de esperanzas y superación. Tu sola presencia inspirara cariño, ternura, afecto y admiración. Quédate con aquellos que han probado quererte en las buenas y en las malas.

ARIES Dale rienda suelta a lo que te dicta tu imaginación y crea arte. Para lograr mayor éxito profesional y artístico cierra tu mente a todo lo negativo, no te satures de noticias desagradables, no atraigas lo feo y terrible que ocurre en el mundo.

