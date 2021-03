Horóscopo 05-03-2021

LIBRA No le restes importancia a los problemas, pero tampoco le des más de la que merecen. La energía de Marte está afectando a todos a su paso. Los ánimos en tu círculo familiar en tu hogar, se exaltan. Cuida de tu salud emocional. Que las tensiones no te lleven al desgaste físico y emocional.

VIRGO Cuídate de engaños ya que no todo el que está a tu lado es cien por ciento fiel. Tienes que estudiar bien el terreno que estas pisando. Marte agregara un toque de sensualidad y pasión a tus relaciones sentimentales y te llevara a realizar también que no todo lo que brilla es oro.

